Verbandsgemeinde Altenahr Nachhaltiger Wiederaufbau ist das Gebot der Stunde

Nach der Flut

In der Sitzung ging es auch um bessere Vorwarnung im Falle von zu erwartendem Hochwasser. Dazu beschloss der Ausschuss, zu den sieben vom Land betriebenen Pegeln der Ahr weitere Pegel in Eigeninitiative zu installieren. Diese sind vorgesehen in Weidenbach und Heckenbach, am Kesselinger Bach sowie am Sahrbach unterhalb von Houverath in NRW. Am Liersbach ist noch kein Standort für einen potenzieller Pegel gefunden. Pro Pegel sind 15.000 bis 20.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltung wurde beauftragt, Förderanträge zu stellen und die Arbeiten auszuschreiben. ne