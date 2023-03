Entscheidung im Bundesrat Frist für Wiederaufbauhilfe nach der Flut soll verlängert werden

Betroffene der Flutkatastrophe vom Juli 2021 erhalten mehr Zeit, um Anträge aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern zu beantragen. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am Freitagmorgen eine Verlängerung der Frist, die nach den bisherigen Regelungen am 30. Juni dieses Jahres ausläuft, um drei Jahre auf den Weg gebracht. Die Ländervertretung stimmte einstimmig für einen entsprechenden Antrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung, eine Debatte gab es nicht.