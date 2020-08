„Tante Tinka“ : Wirt benennt Straußwirtschaft nach Ahrweiler Legende Kathinka Lingen

Winzer Stefan Kurth (links) benennt seine Straußwirtschaft nach dem Ahrweiler Original Kathinka Lingen. Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler Straußwirtin Kathinka Lingen ist eine Legende in Ahrweiler. Ihr Großneffe, der Winzer Stefan Kurth, lässt die Erinnerung an das Ahrweiler Original wieder aufleben. Er benennt seine Straußwirtschaft an der Bachemer Straße nach „Tante Tinka“.



Kathinka Lingen war ein Original in Ahrweiler. An der Oberhutstraße betrieb sie eine Weinstube. Oder besser: ein öffentliches Wohnzimmer. Den „Alten“ in der Rotweinstadt sind die Wirtin, das Klavier, das Sofa, der Musikautomat aus der Kaiserzeit und die alte Wanduhr noch in bester Erinnerung. Wenn manch ein Ahrweiler anfängt, von Kathinka zu berichten, kann es ein langer Abend werden.

Dass ihr Großneffe Stefan Kurth irgendwie etwas von Kathinka geerbt haben muss, wird schnell deutlich. Der Bachemer ist Winzer durch und durch. Er macht seinen eigenen Wein und vertreibt diesen auch selbst, und das in Ahrweiler, an der Bachemer Straße 44. Seine Wurzeln hat er nicht nur nie vergessen, ganz bewusst schreibt er seine Herkunft auf alles Gedruckte, egal ob Visitenkarte oder Firmenwagen: „53474 Ahrweiler bei Bachem“ ist da zu lesen. Wer es liest, muss schmunzeln. So, wie auch bei Kathinka viel geschmunzelt und gelacht wurde.

Kathinka Lingen – eine Legende Liebling der Regenbogenpresse Kathinka Lingen, Straußwirtin und Original, lebte von 1899 bis 1988. Aber sie ist immer noch eine Legende in Ahrweiler. Ein kleines Fachwerkhaus an der Oberhutstraße war ihr Zuhause, ihr Arbeitsplatz. Sie war Deutschlands älteste Straußwirtin, einst mit ihren roten Winzerbäckchen Liebling der Regenbogenpresse. Nichts hatte sich seit der Kaiserzeit in ihrer kleinen Weinstube verändert – bis auf das elektrische Licht, das sie als 50-Jährige eher widerwillig einführte. Rauchen durfte in Tinkas guter Stube nur einer: der alte Kanonenofen. Weil: „Zigaretten sind ungesund“. Wer dennoch der Sucht frönen wollte, der musste auf den Hof. Dort war auch das Örtchen, mit Herzchen in der Tür versteht sich. Als wahre „Hexenmeisterin“ entpuppte sich Kathinka nur für Freunde, denn sie braute einen Spezial-Schnaps, von dessen Zutaten sie nur Teufelswurz und bittere Kräuter verriet. „Düwelsavvbiss“ nannte sie den Tropfen, den sie nur denjenigen servierte, die sie schon viele Jahren kannte. Zahlreiche Anek­doten umrahmten Tinka schon zu Lebzeiten. Ihre Lieder und Gedichte waren ein Spiegel des Lebens an der Ahr, eines Lebens zwischen Wein und Tradition. Und auch nach ihrem Tod machte Kathinka überregionale Schlagzeilen. Der von ihr gehegte Musikautomat, den sie von Hand bediente, wechselte bei einer Auktion in Köln für 70 000 Mark den Besitzer. GS

Stefan Kurths Weine erinnern an Familie und Herkunft, sie heißen „Kathinka“, „Pross Jupp“, „Annemie“ oder „Stickihse“. Er habe sich des kölschen Wörterbuchs bedient, gibt der eigenwillige Winzer zu Protokoll, denn „eigentlich müsste es gemäß Bachemer Platt ‚Stickeihse’ heißen.“ Das steht für das Weinbergsgerät Steckeisen. Man wird es ihm verzeihen, besonders rechts der Ahr, in Bachem.

Nun lässt Kurth die Erinnerung an „Tante Tinka“, wie er Kathinka nennt, wiederaufleben. Bald steht die Traubenlese an, dann öffnen viele Winzer ihre Höfe und Stuben als Straußwirtschaften. Ob geöffnet ist, zeigt ein Reisigbesen an, der dann am Eingang hängt. Auch bei Stefan Kurth. „Kathinkas Winzerstube“ ist auf einem Schild gleich daneben zu lesen. Hof, Wirtschaft und Gelände gehörten einst jener Kathinka. Dort gibt es ab 28. August Wein, deftige Leckereien und auch schon Mal ein Kulturprogramm. Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr sind die Öffnungszeiten. Am Samstag, 29. August, sind die Musiker Daniel Bongart und Carola Heyden zu Gast und spielen ab 18 Uhr gefühlvolle Lieder, die Geschichten über Menschen, ihre Emotionen und Hoffnung erzählen. Der Eintritt ist frei, aber eine Reservierung ist aufgrund des beschränkten Platzangebotes dringend an die Emailadresse info@weingut-kurth.de erforderlich.

Die Straußwirtschaft ist Teil des Selbstvermarktungsprogramms von Winzer Kurth. Er verkauft fast alles vom eigenen Gut an Privatkunden, dazu geht ein geringer Teil aus seinem Keller bei einigen heimischen Gastronomen über den Tresen. Und auch im ein oder anderen Weinladen und Supermarkt sind seine Weine zu finden.

Vieles ging in der Vergangenheit aber auch bei Weinfesten oder ähnlichen Events über die Theke. Hinter dieser stand der Winzer oftmals selbst. Wie auch aktuell bei den Wein-Lounges im Kurpark von Bad Neuenahr.

„Wenn man den eigenen zeitlichen Einsatz nicht rechnet, dann geht das ganz gut. Personal würde dort aber den Gewinn auffressen“, so Kurth. Weil aber die Wein-Events wegen Corona überwiegend ausfallen, brechen Umsätze weg. Also wurde die eigene Straußwirtschaft aktiviert. „Die Idee hatten wir schon länger, Corona hat das alles beschleunigt“, sagt Kurth. Kathinka Lingen, Tante Tinka, hätte sich über die Erinnerung an sie sicherlich gefreut.

Foto: Martin Gausmann Kathinka Lingen 1981 vor ihrer Weinstube „Zum kleinen Winzer“. zurück

