Genuss-Markt und Nachrichtenbörse : Wochenmarkt in Bad Bodendorf feiert „kleines Jubiläum“

Wochenmarkt in Bad Bodendorf feiert „kleines Jubiläum“

Bad Bodendorf Seit fünf Jahren gibt es den Bad Bodendorfer Wochenmarkt. Die Händler haben eine treue Fangemeinde. Zugleich ist der Markt mit seiner „Klaafecke“ eine Art Nachrichtenbörse.

Ein kleines Jubiläum feiert der Wochenmarkt in Bad Bodendorf. Seit mittlerweile fünf Jahren versorgen Händler aus der Region die Einwohner von Bad Bodendorf und viele Besucher aus den umliegenden Kommunen mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs und einigen Spezialitäten. Für den reibungslosen Ablauf des Marktes ist Karin Riebe verantwortlich.

Als Marktmeisterin ist sie Ansprechpartnerin für die Händler, die sich einmal in der Woche freitags am Bad Bodendorfer Bahnhof zusammenfinden, um ihre Produkte anzubieten. Wie Riebe berichtet, hat sie vor fast vier Jahren dieses Amt übernommen. Nach ihrer Wahrnehmung ist der Wochenmarkt in dem Sinziger Stadtteil „bestens etabliert und hat viele treue Besucher“.