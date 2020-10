14-Millionen-Euro-Investition in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Wohnquartier Pius-Gärten wird klimaneutral

14-Millionen-Euro-Investition in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nachgeholter Spatenstich: Vertreter von Investoren, Planer und Stadt greifen am Freitag zur Schaufel. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr In Bad Neuenahr entsteht für 14 Millionen Euro das Wohnquartier Pius-Gärten – ein „Vorzeigeprojekt für klimaneutrales Wohnen“, wie Bürgermeistter Guido Orthen befand. Regionale Baustoffe werden verwendet, es sollen begrünte Dachflächen entstehen und außerdem gibt es den Anschluss ans lokale Fernwärmenetz.

Direkt neben der Pius-Wiese in der Kreisstadt haben Bagger und Kran Stellung bezogen. Dort entsteht auf der 5300 Quadratmeter großen Fläche des ehemaligen Pius-Wäldchens das neue Wohnquartier Pius-Gärten. Am Freitag trafen sich Vertreter der Investorengruppe um Jörg Kempenich und Stadt zum nachträglichen Spatenstich für das städtebauliche Musterprojekt für die Landesgartenschau. Titel: „Natürlich wohnen an der Ahr“.