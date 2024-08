Geheimnisse um Kloster und See Zehn Dinge, die Sie noch nicht über Maria Laach wussten

Als vor knapp 13.000 Jahren der Laacher Vulkan zu bislang letzten Male ausbrach, veränderte er die Region nachhaltig. Die uns heute bekannte Landschaft ist auch ein Produkt dieses zu seiner Zeit verheerenden Ausbruchs. Doch die durch die Eruption entstandene Landschaft übt seit jeher einen großen Reiz auf ihre Betrachter aus. Zu jeder Jahreszeit weiß sie sich zu präsentieren und beeindruckt ihre Besucher. Hinzu kommt das vielfältige Angebot vor Ort. Restaurants, Ausflugslokale, ein Campingplatz mit Badestrand und viele Sehenswürigkeiten auf dem Klostergelände locken die Ausflügler an. Der kleine, aber gut sortierte Buchladen ist nur ein Beispiel für das Angebot der Laacher Klosterbetriebe. Historisch hat die Region auch einiges zu bieten, von der Herrschaft des Pfalzgrafen Heinrich II. von Laach (1085), über die Gründung des Klosters im Jahre 1093 bis zum heutigen Tag. Die Menschen in der Region sind sich einig: Wenn man so etwas vor der Tür hat, nimmt man die Schönheit leider nicht mehr in gebührendem Maße wahr. Um für den nächsten Ausflug neuen Gesprächsstoff zu vermitteln oder für einen neuen Blickwinkel bei der nächste Rad- oder Wandertour zu sorgen, haben wir hier zehn weniger bekannte Fakten über den Laacher See und seine Region zusammengetragen.