Schaden an der Ahr : „Zerstörungen noch gewaltiger als nach der Oder-Flut“

Schaden an der Ahr

Düsseldor/Kreis Ahr Nach der verheerenden Unwetter-Katastrophe rechnet die Kreisverwaltung in Ahrweiler nach einer ersten Kostenschätzung mit einem Schaden in Höhe von mehr als 3,7 Milliarden Euro.

Die Kreisverwaltung in Ahrweiler hat eine erste Kostenschätzung zur Wiederherstellung der nach der verheerenden Flutwelle Mitte Juli zerstörten kommunalen Einrichtungen vorgelegt. Danach wird vorläufig von einem Schaden in Höhe von mehr als 3,7 Milliarden Euro ausgegangen. Diese grob geschätzte Schadenssumme betrifft nur Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten oder auch Sportanlagen. Nicht enthalten sind Kosten für die Wiederherstellung von Bahnlinien, Bundes- oder Landstraßen. Am Dienstag wird sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Wiederaufbauhilfe für die betroffenen Regionen beschäftigen. Der Aufbaustab des Landes Rheinland-Pfalz hatte im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz betroffene Städte und Kreise um eine Meldung der Schadenshöhe gebeten. Die Mainzer Staatskanzlei teilte mit, insgesamt sei die Schadensschätzung noch nicht abgeschlossen. „Absehbar ist, dass das Ausmaß der Zerstörungen noch gewaltiger ist als nach der Oder-Flut“, hieß es aus Mainz. Man müsse davon ausgehen, dass ein zweistelliger Milliardenbetrag für einen Wiederaufbaufonds nötig sein werde.