Polizei und Rettungskräfte im Einsatz : Zwei schwere Unfälle auf der K 39 bei Kirchdaun und in Bengen

Schwierig gestaltete sich die Bergung des Unfallopfers in Bengen. Foto: Thomas Weber/ThomasWeber

Bengen/Kirchdaun Zwei Totalschäden und eine verletzte Person forderte am Montag ein Unfall am „Deutschen Eck“ bei Kirchdaun. Beinahe zur gleichen Zeit fuhr am Ortseingang von Bengen ein Mann ungebremst gegen einen schweren Blumenkübel. Der Pkw überschlug sich.



Von Thomas Weber

Gleich zwei Mal hat es am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Kreisstraße 39 gekracht. Beide Male war vermutlich die tiefstehende Sonne mitursächlich. An der Kreuzung mit der L80, dem sogenannten Deutschen Eck bei Kirchdaun, übersah ein junger Fahrer einen aus Richtung Nierendorf kommenden, vorfahrtsberechtigten Volkswagen. Als der Mann mit seinem Mercedes A-Klasse die Kreuzung überqueren wollte, prallte der Volkswagen in seine Beifahrerseite. Beim Aufprall wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Beinahe zur gleichen Zeit fuhr am Ortseingang Bengen ein Mann mit einem Toyota Kombi ungebremst gegen einen schweren Blumenkübel. Die Kübel sollen der Geschwindigkeitsreduzierung dienen. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Kombi ab, drehte sich in der Luft und blieb auf dem Bordstein der Gegenfahrbahn auf der Fahrerseite liegen. Der Unfallfahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Grafschafter Wehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht.