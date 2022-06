Auftritt bei „Musik und Wein im Ahrtal“ : Warum man Torsten Sträter kein Mon Chéri geben sollte

Marienthal Vor fast 900 Gästen ist der Komiker in Marienthal angetreten, um den Abend mit „sinnbefreiter Fröhlichkeit“ zu füllen.

Auch auf Sträter warteten die Zuschauer zwei Jahre lang, nachdem das Festival 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Der neue Festivalort außerhalb der Klostermauern war gewählt worden, um Ängsten vor Ansteckung zuvorzukommen und nicht in der engen Kirchenruine des nahen Klosters spielen zu müssen. Das aber gelang am Freitag nur bedingt.

Publikum muss für Torsten Sträter zusammenrücken

Jeder, der in der Vergangenheit ein Ticket erworben hatte, schien dieses auch nutzen zu wollen. Auf den Bierbänken wurde es so richtig eng. „Wir haben mit fünf Personen pro Bank geplant“, bat der Veranstalter darum, zusammenzurücken, ehe die rund 900 Gäste sich einen ganzen Abend lang die Lachmuskeln strapazieren ließen.

Torsten Sträter hat ein Problem mit dem Plural

Dass im aktuellen Programm sein Vater und sein Sohn nicht mehr vorkommen sollten, tat er gefühlt ein Dutzend Mal kund, sodass die Familie schließlich doch in den Mittelpunkt rückte. Das Publikum erfuhr etwa, dass der Junior am Tag des 18. Geburtstags den Führerschein bestanden hatte. „Ich habe ihm dann einen Corsa mit null PS aus mehreren Corsaren ausgesucht“, machte Sträter keinen Hehl daraus, dass er Schwierigkeiten mit der Mehrzahl von Plural habe. Mit Plurälen also. Und Alkohol mag der Kabarettist auch nicht: „Ein Mon Chéri und ich hab nen Filmriss.“ Und irgendwie kam der Mann in schwarz schließlich nach Abarbeitung der Themen Sanifair-Mafia oder häusliche Gewalt dann doch nach dazu, sein Programm zu starten.