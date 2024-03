Amtsgericht Ahrweiler urteilt Bewährung dank neuem Job und Hochzeitsglocken

Von einem unbeschriebenen Blatt in der bundesdeutschen Justiz kann man bei dem 34-jährigen auf der Anklagebank des Ahrweiler Schöffengerichtes sitzenden Mann fürwahr nicht sprechen: Gleich 23 Einträge in das Bundesstrafregister sind dort dem in Meckenheim lebenden und in der Grafschaft arbeitenden Gerüstbauer zugeordnet. Nun kommt eine weitere Eintragung hinzu und macht das zweite Dutzend voll: Wegen räuberischer Erpressung wurde Kay N. zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zum einen, weil der Angeklagte seine Verfehlungen eingestand, zum anderen, weil die Richterin für das weitere Leben des Angeklagten zahlreiche positive Zeichen sah, die ihn letztlich vor einem Zwangsaufenthalt im Gefängnis bewahrt haben.