Geburten im Rhein-Sieg-Kreis : Sozialdienst plant Hebammen-Ambulanz in Eitorf

Die geplante Hebammen-Ambulanz in Eitorf soll zur Anlaufstelle für werdende Eltern werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis können schwangere Frauen derzeit nur in den GFO-Kliniken in Troisdorf ihre Kinder zur Welt bringen. Im Sankt-Franziskus-Krankenhaus in Eitorf ist nun eine Hebammen-Ambulanz geplant. Der Sozialdienst katholischer Frauen aus Siegburg will sie zur Anlaufstelle für werdende Eltern machen.



Von Selina Stiegler

Im Rhein-Sieg-Kreis können schwangere Frauen derzeit nur in den GFO-Kliniken in Troisdorf ihre Kinder zur Welt bringen. Alle anderen Kliniken schlossen in den vergangenen Jahren ihre Geburtsstationen, zuletzt wurde Anfang 2021 die im Cura-Krankenhaus Bad Honnef dicht gemacht.

Dem mangelnden Angebot an Gesundheitsversorgung für Schwangere will der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) nun mit einer Hebammen-Ambulanz begegnen, die der Verein im Sankt-Franziskus-Krankenhaus in Eitorf plant. „Gerade Frauen in ländlichen Regionen haben es schwer, aufgrund der weiten Wege eine Hebamme zu bekommen“, so Jutta Oehmen vom SkF. Die Hebammen-Ambulanz soll als Pilot-Projekt zunächst begrenzt auf zwei Jahre eingerichtet werden.

Die Ambulanz ist als Anlaufstelle für werdende Eltern geplant. Den Hebammen soll damit ermöglicht werden, viele Mütter an demselben Ort zu behandeln, damit sie keine weiten Wege von einer Patientin zur nächsten zurücklegen müssen. „So können wir vielleicht auch wieder Hebammen zurück in den Rhein-Sieg-Kreis locken“, hofft Jutta Oehmen.

Weiterhin keine Geburten im Krankenhaus

Das Pilot-Projekt wird sich ausschließlich auf die Vorsorge und Nachsorge von Schwangeren konzentrieren. Darunter fallen alle Angebote, die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, wie Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungsgymnastik und Stillberatung. Geburten sind in der Eitorfer Klinik auch weiterhin nicht vorgesehen. Die Sankt-Franziskus-Klinik wurde aufgrund ihres Standortes ausgewählt, da es eine gute Bahnverbindung gebe, so Oehmen. Patientinnen, die beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen dennoch nicht zur Ambulanz kommen können, sollen im Notfall das Angebot von Hausbesuchen bekommen. „Noch müssen wir schauen, wie die Ambulanz in der Region angenommen wird und wieviel Personal wir bekommen, um genauere Angebote auszuarbeiten“, so Oehmen.