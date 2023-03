Angriff auf Vollzugsbeamten in Bonn Ein Ausraster, der nicht ohne Folgen bleibt

Stattdessen muss sich der mittlerweile 41-Jährige aber seit Donnerstag vor dem Bonner Landgericht verantworten. Die 3. Große Strafkammer muss allerdings nicht über eine Freiheitsstrafe entscheiden. Stattdessen geht es um die Frage, ob der Mann dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen wird. Damit Ausraster, wie jener vom 22. April aber keine Justizbediensteten mehr in die Bredouille bringen können, hat die Kammer entschieden, das Verfahren ohne Anwesenheit des Beschuldigten zu führen. So wird der Mann zum heutigen Start des Verfahrens von einem beauftragten Richter in der LVR Klinik Essen vernommen, in der er im vergangenen Herbst vorläufig untergebracht wurde. Die eigentliche Hauptverhandlung soll dann ab der kommenden Woche ohne ihn in einem Bonner Gerichtssaal stattfinden.