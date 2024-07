Staatsanwaltschaft Bonn Anklage wegen fahrlässiger Tötung nach Unfall in Wachtberg

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 57 zwischen den Wachtberger Ortsteilen Gimmersdorf und Villip ist am 3. Juli vergangenen Jahres eine 17-jährige Radfahrerin tödlich verletzt worden. Fast auf den Tag genau ein Jahr später ist nun beim Landgericht Bonn eine Anklage eingegangen: Die Staatsanwaltschaft der Bundesstadt hat Anklage gegen die 61-jährige Unfallgegnerin erhoben. Fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung wird der Autofahrerin vorgeworfen. Das bestätigte am Dienstag eine Sprecherin des Gerichts.