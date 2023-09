Ausbildungsmesse in Rheinbach Arbeitgeber zeigen jungen Leuten Karrierechancen auf

Am 9. September bietet die Rheinbacher Ausbildungsmesse der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Rheinbach auf dem Alliance Messegelände in der Marie-Curie-Straße 6 Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, in Berufe aller Couleur zu schnuppern. Unter den Ausstellern sind Betriebe von der Discounterkette über das nahe mittelständische Unternehmen bis zum kleinen Handwerksbetrieb. Von 10 Uhr bis 15 Uhr stehen bei gut 110 Ausstellern Vertreter von rund 150 lokalen und regionalen Betrieben Rede und Antwort. Zudem können die jungen Leute einen Blick in die verschiedenen Berufsbilder bei öffentlichen Arbeitgebern wie der Polizei, der Bundeswehr, Gerichten oder Stadtverwaltungen werfen.