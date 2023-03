Austritt aus „Mitten am Rhein“ Auch in Zukunft setzt Bad Breisig auf Partnerschaften

Mit Enthusiasmus war es gegründet worden, mit Ernüchterung endet es jetzt – zumindest für die Verbandsgemeinde Bad Breisig: Das Städtenetzwerk „Mitten am Rhein – Starke Kommunen, starkes Land“ wird zum Ende des Jahres etwaige Gemeinschaftsprojekte ohne die Verbandsgemeinde angehen müssen. Der Verbandsgemeinderat beschloss nämlich einstimmig, die Kooperation nach 2023 nicht weiter fortzusetzen. Nachdem das Land mitgeteilt hatte, Zuschusszahlungen nach Ablauf des Jahres einzustellen, wird in Bad Breisig keine Sinnhaftigkeit mehr in einer Fortsetzung der Kooperation gesehen. Auch sei die Beteiligung der örtlichen Gremien unzureichend gewesen, hieß es im Rat, der diesmal in Gönnersdorf tagte.