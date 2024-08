Villiper Original

Die Geschichte des Villiper Originals Veronika Schüffelgen hat Barbara Hausmanns, langjährige Archivarin der Gemeinde Wachtberg und heute VHS-Direktorin des Zweckverbandes Voreifel, recherchiert. Veröffentlicht ist das Ganze auch im „Portal Rheinische Geschichte“ des Landschaftsverbandes Rheinland. Danach war die damals weithin bekannte Blumenfrau am 27. Mai 1845 als Toch­ter von Pe­ter und Ur­su­la Münch im damaligen 500 Seelen Ort Villip zur Welt gekommen. 1868 hei­ra­te­te sie den Villper Theo­dor Schüf­fel­gen, mit dem sie zehn Kinder bekam. Möglicherweise um ihre Kin­der­schar durch­zu­brin­gen, so Hausmanns, könnte Ve­ro­ni­ka Schüf­fel­gen zum Verkauf von Blumen als zu­sätz­li­che Ein­nah­me­quel­le bewogen haben: „Ih­re Ge­schäfts­idee war so ge­ni­al wie ein­fach, denn gro­ße In­ves­ti­tio­nen wa­ren da­für nicht nö­tig“, führt Barbara Hausmanns aus. „Blu­men lie­ßen sich zu­min­dest von Früh­jahr bis Herbst aus dem ei­ge­nen Gar­ten in Vil­lip und aus der Um­ge­bung be­schaf­fen.“ Als Abnehmer sei Bonn seit der Uni­ver­si­täts­grün­dung im Jahr 1818 ei­n gu­tes Pflas­ter gewesen: „Für Ve­ro­ni­ka Schüf­fel­gen wa­ren die Stu­den­ten ein wich­ti­ger Teil ih­rer Kund­schaft, denn de­ren Be­darf an Blu­men war im Um­gang mit jun­gen Da­men na­tur­ge­mäß be­son­ders groß. Ähn­lich wie die be­rühm­te Lin­den­wir­tin Aenn­chen Schu­ma­cher, mit der sich die Vil­li­per Blu­men­frau gut ver­stand, ge­hör­te Ve­ro­ni­ka Schüf­fel­gen wie selbst­ver­ständ­lich zu­r Bon­ner Stu­den­ten­sze­ne.“ Wie sich vie­le stu­den­ti­sche Kun­den spä­ter er­in­ner­ten, habe sie ei­ne un­nach­ahm­li­che Art gehabt, in brei­tem Platt mit rol­len­dem „R“ ein Ver­kaufs­ge­spräch zu be­gin­nen. Zum Beispiel so: „E Strü­ßche, Herr Dok­ter?“ Mit ih­rer Ar­beit habe die Villiperin am Ende für ih­re Fa­mi­lie ein klei­nes Ver­mö­gen erwirtschaftet, bilanziert Barbara Hausmanns. Sie starb mit 92 Jah­ren am 22. Juli.1937 in Vil­lip, ihr Grab ist bis heu­te auf dem Villiper er­hal­ten. voa