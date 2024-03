Beliebte Wanderung durch Wachtberg Auf der Feuerroute gibt es Tuff und Basalt zum Mitnehmen

Die Angaben zu den ausgewählten Gesteinen befänden sich auf den Infotafeln. „Sie sind für den Standort charakteristisch“, so der Diplom-Geograph. So finde sich am Dächelsberg, einer alten tertiären Vulkankuppe, Basaltstein, der dort im Steinbruch rund 100 Jahre abgebaut worden sei. Am Naturparkzentrum Himmeroder Hof, in dem sich auch das Glasmuseum der Stadt Rheinbach befinde, könnten Wanderer, symbolisch für die Glasherstellung, einen Quarzstein mitnehmen. Im Töpferort Adenau befänden sich Tonscherben, im Rheinbacher Wald Eisenerz, der dort ursprünglich abgebaut worden sei, so Scheer. „Und am Rodderberg wandert man ja direkt auf einem Vulkankrater, daher wurde Tuff gewählt.“