Ausflugstipps Hier gibt es die schönste Aussicht in Wachtberg

Den Blick in die Ferne gibt es im Drachenfelser Ländchen in unterschiedlichste Richtungen. Von den Anhöhen in Pech sieht man die wenige Kilometer entfernte nördlichste Höhenburg am Rhein, die Godesburg. Vom Wachtberg-Denkmal am Wachtberg unweit des Berkumer Einkaufszentrums schweift der Blick wieder Richtung Siebengebirge mit den vorgelagerten Acker- und Obstplantagen von Gimmersdorf und Liessem sowie Ober- und Niederbachem. Imposant wirkt das Ganze natürlich vor allem, wenn die Sonne scheint, und blauer Himmel für eine gute Fernsicht sorgt.