Frei-Zeit : Backen für Anfänger

Region In den Tagen um Weihnachten und den Jahreswechsel geben GA-Redakteure mit den Corona-Regeln vereinbare Freizeit-Tipps. Diesmal: Brotauflauf backen.

Für alle, die nicht backen können

Bester Start also für Menschen, die von sich sagen: Ich habe noch nie gebacken. Und weil wir in den letzten Tagen wahrscheinlich alle zu viel Süßes auf dem Teller hatten, gehen wir es mal herzhaft an. Wir backen Brotauflauf. Ursprünglich ein Essen, das Reste verwertet. Die Zutaten dürfen aber auch frisch sein. Wir nehmen ein Brot, gerne ein Biovollkornbrot. Dazu organisieren wir in gleicher Menge/Gewicht geriebenen Goudakäse, Zwiebeln gehackt und Haselnüsse gemahlen. Das Brot wird in einzelne Stückchen zerpflückt, eine Stunde in Wasser eingeweicht und anschließend ausgedrückt. Das Brot sollte jetzt in seine Bestandteile aufgelöst sein und wie ein feuchter Teig in einer Schüssel mit dem Käse, den Zwiebeln und Nüssen vermengt werden.