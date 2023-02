Mobilität, Klimaschutz, Tourismus : Bad Breisig setzt weiter auf Kooperationen

Bad Breisig Für Verbands- und Stadtbürgermeister Marcel Caspers liegt ein Fokus auf Projekten zur Mobilität. Dafür hat man sich dem europäischen Förderprogramm Leader angeschlossen. Aus dem Programm „Starke Kommunen, starkes Land“ will man dagegen aussteigen.

Gemeinsam ist man immer stärker. Das gilt auch für Kommunen mit gleicher Interessenslage, die sich zu Kooperationen zusammenschließen. Bad Breisig ist als Verbandsgemeinde und Stadt in gleich mehreren Verbünden eingebettet. Beispielsweise im "Städtenetz Mitten am Rhein", „Starke Kommunen, starkes Land“ oder in der „Leader“-Kooperation Rhein-Ahr. Mit weiteren Kommunen versucht man, Strategien zu entwickeln, mit denen in die Zukunft gesteuert werden kann. Das weite Feld der Mobilität spielt dabei eine große Rolle. Die Städte und Gemeinden wollen enger zueinander rücken und gegenseitig voneinander profitieren. Nachdem das Land jedoch mitgeteilt hat, dass es sich aus dem Förderprogramm „Starke Kommunen, starkes Land“ zurückziehen wird, will Bad Breisig diesen Kooperationsverbund verlassen und sich stattdessen im Leader-Programm einbringen. So zumindest empfahl es der Haupt- und Finanzausschuss.