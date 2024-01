Zeitzeugin spricht über Holocaust „Werft die Rucksäcke weg, ihr werdet sowieso ertrinken“

„Ich war nicht im KZ, ich habe keine Massenvernichtung erlebt“, erklärt Penina Katsir, die aus Siret in der Bukowina stammt, zu Beginn der von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisierten Veranstaltung in der Schule. Ihr Leidensweg war deshalb nicht weniger dramatisch. In Katsirs Heimat lebten durch die wechselvolle Geschichte des Landstrichs Rumänen, Deutsche, Polen, Ukrainer. „20 Prozent waren Juden.“ Es herrschte eine gute Nachbarschaft, erinnert sie sich. „Zu Hause sprachen wir Jüdisch, Deutsch auf der Straße und Rumänisch in der Schule.“ Und zwei slawische Sprachen gehörten zum Repertoire.