Konzern schafft neue Stellen Coca-Cola investiert 15 Millionen Euro in Standort in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Apollinaris

Mineralwasser war in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein echtes Luxusgetränk: Eine Flasche Apollinaris kostete so viel, wie ein Arbeiter in zwei Stunden verdiente. Trotzdem setzt Georg Kreuzberg bereits 1860 insgesamt 40.000 Tonkrüge mit Apollinaris Mineralwasser ab. Den Weinberg, unter dem sich das kostbare Nass befand, hatte der findige Winzer und Kaufmann 1852 ersteigert. Wenig später hat er seine Apollinarisquelle erbohrt.

1870 waren es schon beinahe zwei Millionen Füllungen, die er verkaufen konnte. Nur jede zehnte Flasche blieb in der Heimat. 90 Prozent der Produktion aus der eigenen Flaschenfabrik in Sinzig gelangten per Schiff in die ganze Welt. Im Jubiläumsjahr 1952 – einhundert Jahre nach Entdeckung der Quelle durch Georg Kreuzberg – nahm Apollinaris ihre erste moderne Abfüllanlage in Betrieb.