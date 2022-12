Adventswochenende mit Politikern : Malu Dreyer lobt geschmackvolle Uferlichter

Bad Neuenahr Die Ministerpräsidentin besucht gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Schmitt Bad Neuenahr und nimmt sich am Glühweinstand Zeit für Gespräche und Begegnungen.

Wenn sich Drachen und Trolle zwischen Bäumen tummeln, Feuerjongleure für staunende Augen sorgen, Taschenlampen zum Takt der Musik aufleuchten, Inlineskater und Rollschuhe nur darauf warten, endlich rumzuflitzen, dann ist Kinderwochenende bei den Uferlichtern in Bad Neuenahr. Dazu gab es im Kurpark ein märchenhaftes Mitmachprogramm für die ganze Familie. Und wenn eine Ministerpräsidentin mit Ehemann und mit einer Ministerin mitsamt Beraterstab in das Ahrtal kommt, um mit den von der Flutkatastrophe geplagten Menschen den dritten Advent zu feiern, dann ist das Kinderwochenende auch für Erwachsene etwas ganz Besonderes.

Politiker machten Stationen in Antweiler und Bad Neuenahr

So war es am Sonntag bei den Uferlichtern im Bad Neuenahrer Kurpark denn auch reichlich stimmungsvoll, als Malu Dreyer mit Ehemann Klaus Jensen – dem früheren Trierer Oberbürgermeister –, mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und dem von der Landesregierung eingesetzten Leiter des Verbindungsbüros für den kommunalen Wiederaufbau, Thomas Weimer, und Kreisstadtbürgermeister Guido Orthen an kunstvoll beleuchteten floralen Kunstwerken entlang flanierte und die vorweihnachtliche Stimmung aufnahm, die anderthalb Jahre nach der Naturkatastrophe allen Widrigkeiten und Unzulänglichkeiten zum Trotz spürbar ist. Kurzfristig abgesagt hatte Bildungsministerin Stefanie Hubig, die eigentlich mit von der Weihnachtsmarkt-Partie sein wollte. Zuvor war der Politiker-Tross in Antweiler, um den dortigen Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Den angenehmen Geruch der Ahr-Winzerglühweine in der Nase erfreuten sich Dreyer, Schmitt, Weimer und Orthen an dem dichten Trubel und Gedränge im festlich illuminierten Bad Neuenahrer Kurgarten, der eine stimmungsvolle Winterwelt ausstrahlt und bereits am Samstag Menschenmassen angezogen hatte. Eineinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe erstrahlen im Ahrtal bekanntlich bereits wieder viele traditionsreiche Weihnachtsmärkte in altem Glanz. Mit großem Engagement sorgen Kommunen, Unternehmen, Vereine und viele ehrenamtlich Engagierte an den Adventswochenenden für weihnachtliche Stimmung und somit vor allem für Begegnungsmöglichkeiten.