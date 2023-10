Are-Gymnasium Bad Neuenahr So funktioniert der Schulbetrieb im Ausweichquartier

Mit dem neuen Schuljahr begann in jeder Hinsicht eine neue Ära am Are-Gymnasium in der Grafschaft. Auf Heribert Schieler, der 23 Jahre der Schulleitung des Are-Gymnasiums angehörte, folgte Nina Pfeil als Direktorin des einzigen Ganztagsgymnasiums im Kreis Ahrweiler. Seit 2017 unterrichtet sie an dieser Schule, war vor ihrer Ernennung zur Schulchefin stellvertretende Schulleiterin, die insbesondere das weite Feld der Digitalisierung beackert und dort viel bewirkt hat. Pfeil hatte den Kreistag zu einer kleinen Besichtigungstour eingeladen. Schnell wurde beim Rundgang eine Kernaussage der Schulleiterin nachvollziehbar untermauert: „Wir sind ein Beweis dafür, dass man in Gemeinschaft in kürzester Zeit viel erreichen kann.“ Pfeil lobte in diesem Zusammenhang das enge Miteinander mit der Kreisverwaltung, die ihrer Aufgabe als Schulträger in vorbildlicher Weise nachkomme.