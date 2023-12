Plätzchen und mehr In der Weihnachtsbäckerei

Backofen vorheizen, erledigt, und dann geht die Kleckerei los. Zutaten durcheinander mixen, das Mehl staubt in alle Ritzen, na toll, die Backschürze vergessen. Teig ausgerollt, danach klebt der Tisch immer so, und dann ist da ein Sechsjähriger, der die ganze Zeit den Zeig nascht anstatt Formen auszustechen. Rein in den Ofen, nicht zu lange warten, beim letzten Mal waren sie erst zu hell und dann … verbrannt. Und das nur, weil man gerade Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ im Radio mitgesungen hat. Irgendwie gelingen dann doch die Weihnachtsplätzchen, aber die Kuvertüre-Schokolade will nicht flüssig werden.