Schilderposse in Gimmersdorf Verfasser des umstrittenen Protestschilds meldet sich

Ein ungewöhnliches Nachspiel hat das Aufstellen eines Protestschildes gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung unmittelbar an der Baustelle der L 123 bei Gimmersdorf. Über die Arbeiten dort hatte der GA gerade erst berichtet. Neben der Baustellenampel steht an einem Laternenpfahl die Tafel mit der Botschaft in bunten Buchstaben: „Der Ampelschreck muss für Deutschland weg.“