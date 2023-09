Glasfaserausbau in Wachtberg Beschwerden über den ein oder anderen Bauarbeiter

Okutan informiert zum jeweiligen Baustart in den Straßen im Gemeindegebiet die Anwohner mit Handzetteln. Dass dies beispielsweise in Niederbachem, wo Okutan an verschiedenen Straßenbereichen tätig ist, nicht überall erfolgt ist, will die Telekom prüfen. Als „absolut inakzeptabel“ bezeichnete Exner dem GA bekannte Hinweise, dass Bauarbeiter sich nicht an die Arbeitssicherheitsvorschriften hielten, Vorgärten als Toilette nutzten und keine Bauwagen haben, in denen sie ihre Pausenzeiten verrichten können.