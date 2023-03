Besondere Feuerwehrübung in Bornheim Fast keine Sicht und eine kaum erträgliche Hitze

Eine solche Übung, wie sie jetzt stattfand, kann laut Breuer auch in normalen Gebäuden durchgeführt werden. So trainiere die Bornheimer Feuerwehr auch regelmäßig. Es besteht ihm zufolge aber auch die Möglichkeit, diese als sogenannte Heißausbildung, also als Realausbildung durchzuführen, was die Bornheimer Feuerwehr nun zum ersten Mal so praktiziert hat.