Bestseller-Autor Manfred Lütz in Maria Laach Ein nachdenklicher Blick auf den Sinn des Lebens

Dies brauche nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Kirche. „Die Kirchen zerlegen sich zurzeit öffentlich selbst und für Christen ist das ein schreckliches Erlebnis“, betonte Lütz. „Wir brauchen in unserer Gesellschaft gewiss nicht mehr Kirche, aber gewiss mehr Christen.“ Die Werte unserer Gesellschaft seien dem Christentum zu verdanken, Mitleid und Toleranz seien christliche Erfindungen. In behinderten Menschen, Menschen in Not oder Menschen am Rande der Gesellschaft könne man Christus und somit Gott begegnen.