Urteil des Landgerichts Bonn : Bewährungsstrafe für Fluchtwagenfahrer bei Tankstellenüberfällen

Swisttal/Bonn Aus „Geldmangel“ beteiligte sich ein heute 19-Jähriger im Frühjahr an mehreren Tankstellenüberfällen in der Region. Nun stand er vor Gericht - und bekam erst einmal einen „Schuss vor den Bug“.

Mit einem – wie es die Vorsitzende Richterin ausdrückte – „vorzeitigen Weihnachtsgeschenk“ ist am Freitagmittag das Verfahren gegen einen heute 19-Jährigen aus dem Vorgebirge zu Ende gegangen: Vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht wurde er nach Jugendstrafrecht zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der junge Mann hatte im Frühjahr den Fluchtwagen bei vier Tankstellenüberfällen in Kerpen-Türnich, Bornheim, Swisttal und Weilerswist gefahren. Das Gericht verurteilte ihn wegen schweren Raubes beziehungsweise schwerer räuberischer Erpressung. Dazu kam eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, weil der heute 19-Jährige im Kölner Karneval mehrere Männer geschlagen und verletzt hatte.

Überfälle, um die Finanzen aufzubessern

An den Tankstellenüberfällen beteiligte sich der Mann nach eigener Aussage aus Geldmangel: Nachdem sein Schwager ihm für ein Wochenende eine Art Traumwagen, einen weißen BMW 330i einer Leihwagenfirma, spendiert hatte, traf er sich am Abend des 4. März mit zwei jüngeren Freunden. Einer der beiden brachte die Idee ins Spiel, man könne seine Finanzen doch einfach mit Tankstellenüberfällen aufbessern; er habe da gewisse Erfahrungen. Gesagt, getan. Nachdem die Drei eine nicht geladene Schreckschusswaffe aus der Wohnung des Fahrers geholt hatte, steuerte das Trio die beiden Tankstellen in Kerpen und Bornheim an. Die Aufgabenverteilung war klar, da der Älteste als einziger einen Führerschein hatte. Weil die beiden ersten Raubzüge so gut funktioniert hatten, wiederholte der nun Verurteilte die Sache mit einem der beiden Komplizen am 2. und 3. April in Weilerswist und Swisttal. Bei diesen beiden Taten diente der Wagen eines Bekannten als Fluchtfahrzeug. Der Gesamtertrag soll sich auf rund 5.500 Euro belaufen.