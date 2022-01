Umzug in altes Hotel : Bewohner der Lebenshilfe finden vorübergehende Heimat

Die von der Lebenshilfe betreuten Menschen stehen vor ihrer neuen Unterkunft in Rolandseck. Links im Bild: Vorsitzender Uli van Bebber. Foto: Martin Gausmann

Rolandseck Das Haus der Lebenshilfe in Sinzig wurde in der Flutnacht überschwemmt. Zwölf Bewohner starben. 20 Männer und Frauen haben jetzt in einem ehemaligen Hotel in Rolandseck eine neue Heimat gefunden - vorübergehen.



Die Bewohner des bei der Naturkatastrophe im vergangenen Sommer überfluteten Lebenshilfe-Hauses in Sinzig haben eine neue, vorübergehende Heimat gefunden. In Rolandseck bezogen sie nun das neue Domizil. Der Vorsitzende des Vereins, der sich für Menschen mit Behinderung einsetzt, Uli van Bebber: „Wir sind sehr froh, diese Möglichkeit hier gefunden zu haben.“

Bis zum vergangenen Oktober wurde die Immobilie neben dem Arp Museum als Hotel betrieben. Dann schloss der „Düsseldorfer Hof“ für immer seine Pforten. Der Besitzer verkaufte das Gebäude an eine Remagener Baufirma, die nun Vermieter des Lebenshilfevereins ist. Zunächst für zwei Jahre und mit Option auf Verlängerung kann das Haus mit seinem mehr als 20 Zimmern von den neuen Bewohnern genutzt werden. Van Bebber: „Es ist eine Interimslösung, mit der wir sehr zufrieden sind.“ Langfristig suche man allerdings ein neues Zuhause für die behinderten Menschen und deren Betreuer.

Ziele der Lebenshilfe Teilhabe und Inklusion stehen im Fokus Die Lebenshilfe will eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen willkommen sind. Die Ziele des Vereins sind umfassende Teilhabe und Inklusion. Die Lebenshilfe unterstützt Menschen mit verschiedenen Behinderungen und ihre Familien. Vor allem setzt sie sich erfolgreich für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung ein. Die Präambel des Vereins: „Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch einzigartig und wertvoll ist. Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung haben die gleichen Rechte und die gleiche Würde wie alle Menschen. Die Lebenshilfe ist ihr Unterstützer und Ansprechpartner im Alltag. Wir vertreten ihre Interessen in Gesellschaft und Politik, helfen, Rechte durchzusetzen und geben Hilfe zur Selbsthilfe. In der Lebenshilfe sprechen Menschen mit Behinderung, ihre Eltern und Angehörigen für sich selbst und handeln gemeinsam. Wenn sich jemand nicht klar ausdrücken kann, versuchen wir sein Verhalten zu verstehen. Die Persönlichkeit eines Menschen steht im Vordergrund, nicht seine Behinderung.“ frv

In der Flutnacht waren zwölf Bewohner im an der Ahr gelegenen Lebenshilfe-Wohnheim in Sinzig unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen. Auch neun Stunden nach Ausbruch der Katastrophe im 40 Kilometer entfernten Schuld hatte es offenbar keine geeigneten Warnungen für die Menschen an der Ahrmündung gegeben. Kurz nach Mitternacht wurden sie von den Wassermassen völlig überrascht und eingeschlossen. Keller und Parterre standen bis unter die Decke im ins Gebäude eingedrungenen Wasser. Für zwölf Bewohner gab es kein Entrinnen mehr.

Im Zuge der staatsanwaltlichen Ermittlungen, die von der Koblenzer Oberstaatsanwaltschaft gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler und gegen den von ihm eingesetzten Leiter des Krisenstabes betrieben werden, spielt gerade das Drama im Sinziger Lebenshilfehaus eine große Rolle.

In Notunterkünften konnten die behinderten Bewohner des Hauses zunächst untergebracht werden. So beispielsweise in Mendig. Dort fand der Verein Platz in einem ehemaligen Caritas-Wohnheim, das von 16 Bewohnern genutzt wird. In Rolandseck können nun weitere 20 Behinderte ein vorläufiges neues Zuhause finden.

Zunächst galt es allerdings, zwei neue Fluchttreppen im ehemaligen „Düsseldorfer Hof“ zu bauen. Außerdem mussten neue Brandschutztüren beschafft werden, um alle notwendigen Auflagen zu erfüllen. 120 000 Euro hat der Verein Lebenshilfe hierfür aufbringen müssen. Da kam eine Spende des Fanclubs des FSV Mainz 05 gerade recht. Am Samstag übergaben die Freunde des Fußball-Bundesligisten mehr als 5000 Euro, die sie bei jüngsten Partien ihres Vereins von den wegen der Corona-Pandemie nur wenigen zugelassenen Zuschauern gesammelt hatten.

„Für uns ist das nun der erste Schritt, wieder neuen Wohnraum zu schaffen“, sagte Uli van Bebber, der seit 2015 Vorsitzender des Lebenshilfevereins ist. Der 60-Jährige arbeitet als Ministerialdirigent in einem Bundesministerium, ist außerdem Vorsitzender der FDP im Kreis Ahrweiler und Fraktionsvorsitzender der Liberalen im Kreistag. Er sei optimistisch, so van Bebber, in den nächsten Jahren eine dauerhafte Lösung für die Bewohner der Häuser in Mendig und in Rolandseck zu finden.

Foto: Martin Gausmann Eine Bewohnerin präsentiert ihr neues Zimmer im ehemaligen Hotel „Düsseldorfer Hof“ in Rolandseck, wo die Lebenshilfe nun untergebracht ist. zurück

