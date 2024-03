Seitenscheibe eingeschlagen Unbekannter stiehlt dreistelligen Betrag aus einem Auto in Alfter

Am frühen Dienstagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter in Alfter eine Geldbörse aus einem Auto gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 5.20 Uhr und 6.45 Uhr auf dem Herseler Weg. Nach Angaben der Polizei Bonn handelte es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Audi. Der Dieb schlug die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendete dabei eine Geldbörse. In dieser befand sich ein dreistelliger Betrag an Bargeld und persönliche Papiere. Dann flüchtete er unerkannt.