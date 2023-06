Chemieunfall Ammoniak ausgetreten auf Evonik-Gelände in Wesseling

Ein Gasunfall hat sich am Samstag, 10. Juni, gegen 14.50 Uhr auf dem Gelände des Chemiekonzerns Evonik in Wesseling ereignet. Nach offiziellen Angaben gab es dabei keine Verletzten. Konkret sei es zum Austritt einer geringen Menge Ammoniaks gekommen, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.