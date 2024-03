Polizei sucht nach möglichem Täter Mordkommission ermittelt nach Angriff an Haltestelle in Köln

Die Kölner Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Angreifer, der am Samstagnachmittag einen 46 Jahre alten Kölner an der KVB-Haltestelle Vischeringstraße im Stadtteil Holweide mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und schwer verletzt haben soll. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag, den 3. März in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.