Haschisch und Marihuana gefunden : Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer in Siegburg fest

Siegburg Nachdem Zivilbeamte einen Drogenkauf in der Siegburger Ludwigstraße beobachtet hatten, durchsuchten sie die Wohnung des mutmaßlichen Dealers, berichtete die Polizei. Dort stellten sie Drogen, Bargeld und Mobiltelefone sicher.

In der Ludwigstraße in Siegburg hat die Polizei am Mittwochabend zwei Personen wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen. Laut einem Bericht der Siegburger Polizei beobachteten Zivilbeamte einen 32-jährigen Mann, der offenbar gerade in einem Haus Drogen gekauft hatte. Bei einer nachfolgenden Kontrolle des Siegburgers fand die Polizei demnach Haschisch und Marihuana. Der Mann gab zu, die Drogen gerade gekauft zu haben, so die Polizei.