Unfall in Rheinbach 23-Jährige landet mit Kleinwagen nach Auffahrunfall im Straßengraben

Rheinbach · Bei einem Auffahrunfall an der Merzbacher Straße in Rheinbach wurden am Samstag zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Der Wagen einer 23-Jährigen landete demoliert im Straßengraben.

18.02.2024 , 14:25 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Merzbacher Straße in Rheinbach wurden am Samstag zwei Personen verletzt, eine von ihnen schwer. Foto: Feuerwehr





Von Axel Vogel