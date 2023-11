Polizei und Feuerwehr im Einsatz Zwei leicht Verletzte bei Unfall auf A59 in Sankt Augustin

Sankt Augustin · Auf der A59 in Fahrtrichtung Bonn sind am Sonntagmorgen um kurz vor 8.30 Uhr zwei Autos kollidiert. In Höhe der Ausfahrt Sankt Augustin kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Renault und einem VW.

12.11.2023 , 12:32 Uhr

Unfall (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder





Von Anja Wollschlaeger