Fahrer aus Usbekistan Konsulatsangehörige vor Ort: Seltsame Szenen nach Ferrari-Unfall auf der A3

Es war eine kuriose Szenerie gestern Mittag gegen 11.30 Uhr an der A3 in Höhe Lohmar. Um die frühe Mittagszeit hatte ein Ferrarifahrer bei hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hatte die Leitplanke unterquert und aus der Verankerung gerissen und war in der abschüssigen Böschung liegen geblieben. Während der Motor des Fahrzeugs sofort Feuer fing, konnten sich der 20-jährige Fahrer und dessen 19-jähriger Beifahrer mit leichten Blessuren aus dem total zerstörten Fahrzeug befreien.