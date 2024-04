Unfall in Troisdorf Fahrer verliert bei mutmaßlichem Autorennen die Kontrolle

Troisdorf · In Troisdorf ist es am späten Donnerstagabend zu einem Unfall infolge eines mutmaßlichen Autorennens gekommen. Eines der beiden Fahrzeuge war gegen eine Mauer geprallt. Bei der Spurensuche stieß die Polizei ganz in der Nähe auf einen Wagen mit frischen Unfallspuren.

05.04.2024 , 15:36 Uhr

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Autorennen in Troisdorf nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa





Ein mutmaßliches Autorennen haben sich zwei Fahrzeuge am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf einem Troisdorfer Supermarktparkplatz ein mutmaßliches Autorennen geliefert. Wie die Polizei berichtete, hatten ein dunkler und ein silberner Wagen auf dem Parkplatz an der Mendener Straße den Eindruck erweckt, ein Rennen zu fahren. Das mutmaßliche Rennen fand nach Angaben der Siegburger Polizei auf einem Supermarktparkplatz an der Mendener Straße statt. Der Polizei zufolge endete es damit, dass der Fahrer des dunklen Wagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er sei gegen eine Wand geprallt. Anschließend seien beide Autos in unbekannte Richtung entkommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei einer ersten Suche anschließend auf einem nahe gelegenen Anwohnerparkplatz ein Fahrzeug entdeckt, dessen Vorderseite frische Unfallspuren aufwies. Der blaue Opel Mini-Van hatte einen frischen Frontschaden, dessen Beschädigungen und dessen Lackfarbe zu den Unfallspuren auf dem Parkplatz gepasst habe. Als die Polizei die Eigentümerin des Fahrzeuges aufsuchte, konnte diese keine Angaben zum Unfall machen. Auch die beiden jüngeren Brüder waren anwesend. Die beiden wollten aber keine Aussagen zu den Vorwürfen treffen. Die Beamten der Siegburger Polizei stellte den Wagen noch vor Ort zur Beweisaufnahme sicher. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche das mutmaßliche Rennen beobachtet haben könnten, und Hinweise zu dem Rennen oder dem zweiten Pkw geben können, sich unter der 02241 541-3221 zu melden.

(ga)