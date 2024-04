Prozess in Bonn Abgelehnter Asylbewerber steht wegen diverser Straftaten vor der Richterin

Nicht einmal sein Name steht mit Sicherheit fest: Vor der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Dienstagmorgen ein Verfahren gegen einen 23-jährigen Asylbewerber aus Algerien begonnen und die Vorsitzende Richterin Claudia Gelber machte aus ihrem Unmut über die mögliche Identitätsverschleierung des Angeklagten keinen Hehl. Denn möglicherweise saß auch ein 22-jähriger Libanese oder ein 28-jähriger Libyer vor ihr auf der Anklagebank. Oder auch eine beliebige andere Konstellation der genannten Staatsbürgerschaften oder Geburtstage.