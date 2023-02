Ehemaliger FC-Star will Geld zurück : Großer Auftritt für Anthony Modeste im Bonner Landgericht

Der Fußballstar mit seinem Anwalt Rainer Dietz vor Gericht. Foto: Peter Kölschbach

Sankt Augustin/Bonn Der Profifußballer fordert von einem Energydrink-Händler aus Sankt Augustin 350.000 Euro zurück. Vor dem Verhandlungssaal geraten Zeugen in Streit



Trotz des anstehenden straffen Tagesprogramms gab sich Anthony Modeste vor Verhandlungsbeginn betont aufgeräumt: Mit einem fröhlichen Lächeln auf den Lippen kam der frühere FC-Köln-Stürmer und aktuelle Borussia-Dortmund-Spieler den Wünschen zahlreicher Justiz-Wachtmeister auf ein gemeinsames Selfie nach.

Ab 9 Uhr wurde es dann am Freitagmorgen für den Profifußballer ernster: Modeste streitet nämlich vor dem Bonner Landgericht mit einem inzwischen in Insolvenz gegangenen Getränkehändler aus Sankt Augustin um die stolze Summe von 350.000 Euro und Zivilrichter Stefan Bellin hatte einen Termin zur Beweisaufnahme angesetzt, zu dem nicht weniger als neun Zeugen geladen waren. Unter denen waren auch mehrere ehemalige freie und feste Mitarbeiter, die vor dem Verhandlungssaal in heftigen Streit gerieten. Auch der verklagte Firmengründer verließ mehrmals den Gerichtssaal, um sich vehement in die Wortgefechte einzumischen.

Ein Energy-Drink sorgte für Ärger

Die Vorgeschichte: Im Spätherbst 2017 lernte Modeste auf einer Party den Beklagten kennen, der sich ihm als Geschäftsführer eines Energy-Drink-Unternehmens vorstellte. Was Modeste allerdings kaum geahnt haben dürfte ist, dass der 64-Jährige vielfach vorbestraft ist. Zuletzt wurde der Mann mit dem adeligen Namen im vergangenen Sommer in Bonn wegen vorsätzlichen Bankrotts und Insolvenzverschleppung zu anderthalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Name des Pleiteunternehmens unterschied sich gerade mal in einem zusätzlichen kleinen Wörtchen von dem Namen des Unternehmens, für das der 64-Jährige den prominenten Fußballer im Nachgang zu der Party als Investor gewinnen konnte.

Darüber, welche Verpflichtungen Modeste mit der Vertragsunterzeichnung am 9. Dezember 2017 nun genau eingegangen ist, streiten der Stürmerstar und der Firmengründer nun vor Gericht. 350.000 Euro hatte der Fußballer investiert, davon aber niemals einen Cent wiedergesehen, geschweige denn eine Rendite erzielt. Modeste steht auf dem Standpunkt, er habe lediglich seinen Namen zur Verfügung stellen sollen, den eigentlichen Vertrieb des Getränks auf dem französischen Markt habe der Hersteller selber abwickeln wollen. Dem entgegen steht allerdings der von Modeste unterzeichnete Vertrag: Dem Papier nach müsste der Stürmer als „Distributor“ den Ein- und Verkauf der Getränkedosen auf eigene Rechnung abwickeln.

Was sollte der Fußballer wirklich leisten?

Allerdings hat der Fußballer das Papier wohl nie gelesen: Alles sei eindeutig auf Vertrauensbasis abgelaufen, erinnerte sich der erste Zeuge. Der Mann war damals für den Getränkehändler tätig und in dieser Funktion auch bei der Unterzeichnung des Vertrags zugegen. Die Vereinbarung sei gewesen, dass Modeste nur als Werbefigur und Geldgeber fungieren sollte. „Er sollte warten, bis sich sein Geld vermehrt“, so der Zeuge. Eine Aussage, die später auch Modestes Ehefrau bestätigte, die bei den meisten Verhandlungen zugegen war. Marketing und Vertrieb sollten in den Händen eines weiteren Mitarbeiters liegen, dem aber wenige Monate nach der Vertragsunterzeichnung gekündigt worden sei. Der mittlerweile in Rente gegangene frühere Kaufmann bestätigte diese Sichtweise dann als Zeuge. Genau wie ein weiterer Mitarbeiter, der später einige Paletten des kurz vor Ablauf stehenden Getränks nach Marokko verkaufen sollte.