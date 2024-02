Prozess im Bonner Landgericht Verdacht des Betrugs mit Fluthilfeanträgen

So soll der 37-Jährige sich am 27. Juli 2023 mit einem Gutachter vor Ort getroffen haben. Rund eine Viertelstunde habe man sich gemeinsam das Objekt angeschaut, bevor der Fachmann wieder gefahren sei, heißt es in der Anklage. Er habe den Angaben des Besitzers vertraut, die eingereichten Fotos sollen aber bereits zwei Jahre zuvor entstanden sein. In einem weiteren Fall soll der ältere Bruder mit einem gefälschten Gutachten Fördermittel in Höhe von 473.000 Euro für einen behaupteten Gebäudeschaden von 591.000 Euro beantragt haben. Der gesamte Keller des Hauses sei zerstört worden. Kleiner Schönheitsfehler: Das genannte Gebäude hatte überhaupt keinen Keller.