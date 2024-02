Einzigartige Ausbildung Bonnerin gibt Beruf auf, um Korbflechterin zu werden

Duft von frischen Weiden liegt in der Luft, wenn Lissy Johenneken den Kursteilnehmern in der Scheune des Biohofs Hochgürtel die Grundlagen des Flechtens erklärt. Für einen echten Weidenkorb benötigten Anfänger einen zweitägigen Kurs. „Es ist so vielfältig, man muss auf vieles achten und genau arbeiten“, sagte Johenneken .