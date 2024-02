Aschermittwochs-Tradition in Bornheim Geldbörsen-Auswaschen: Keine Penunzen mehr in den Kassen

Erfreulich war laut Becker, dass in den Partyzonen ausgelassen, aber friedlich gefeiert worden ist. Bei allen zehn Karnevalszügen hätte es weniger als zehn Platzverweise, zwei davon in Kardorf, gegeben. Wie der Verwaltungschef berichtet habe der Einsatz von 45 Mitarbeitern des Ordnungsamtes und die präventive Jugendarbeit der Stadt Wirkung gezeigt. Denn nur sehr wenige Jugendliche mussten durch die Sanitätsdienste und Unfallhilfestellen des Malteser Hilfsdienstes und des Deutschen Roten Kreuzes behandelt oder, wie ein stark alkoholisierter Jugendlicher in Roisdorf, in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben werden. Laut Becker gab es in diesem Jahr keine Schnittverletzungen. Aus Sicht der Stadt haben damit die ausgewiesenen Glasverbotszonen in Roisdorf, Sechtem, Waldorf, Kardorf und Bornheim-City Wirkung bewiesen. Dazu Becker: „Die Glasverbotszonen erfahren bei den Feiernden eine hohe Akzeptanz. Es musste nur wenig Glas eingesammelt werden, das zu den Zügen mitgebracht wurde“. Zufrieden zeigte sich die Stadt auch mit den Zugteilnehmern, die „mit dem Wurfmaterial sehr verantwortungsvoll umgegangen sind“.