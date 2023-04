Gerichtsprozess Überraschende Wende in Bornheimer Betrugsfall

Vielleicht war „Stella“ doch nur eine Phantasiefigur: Vor dem Bonner Landgericht wird derzeit in einem teilweise an Skurrilität schwer zu überbietenden Betrugsverfahren gegen ein Bornheimer Ehepaar verhandelt. Zu dem gehört, dass der Ehemann nach einer Razzia Anzeige gegen die Polizisten erstattet hatte. Sie hätten bei der Durchsuchung seine Rolex im Wert von 11.000 Euro gestohlen. Das Verfahren gegen die Beamten war zwar bereits nach kurzer Zeit wegen mangelnden Tatverdachts eingestellt worden, die Schweizer Markenuhr wurde aber in dem laufenden Verfahren immer wieder zum Thema. Die Ehefrau hatte am Verhandlungstag zuvor angegeben, den Chronometer nie gesehen zu haben. Könne sie auch nicht, hatte der Mann daraufhin dem Gericht gesagt: Der teure Zeitmesser sei das Geschenk einer heimlichen Liebe gewesen. Mit der in Kalifornien lebenden „Stella“ habe er eine längere Affäre gehabt und die Uhr sei das Abschiedsgeschenk der vermögenden Dame an ihn gewesen. Wenn es sie denn gibt.