Rettungskräfte proben den Ernstfall Hektik wäre an der Unfallstelle fehl am Platze

Es war zwar nur eine Übung am Neugrabenweg inmitten der Dersdorfer Felder, gleichwohl hatten die Organisatoren für eine möglichst realistische Unfallsituation gesorgt. Dazu gehörte insbesondere ein Lkw am Rande des Hofes, der im Zentrum der Übung stand. Denn in, am und unter dem schweren Laster lagen Verletzte, von denen einige dringender Erster Hilfe bedurften, erklärte Rettungshelfer Fabian Fingerhut vom DRK Rheinbach, der im Rhein-Sieg-Kreis für seine Organisation die Notfalldarstellung betreut, und der zu den Betreuern und Beobachtern der Übung gehörte. Zu seinen Aufgaben gehörte aber nicht nur, darüber zu wachen, ob die Retter den Verletzten die entsprechende Erste Hilfe zukommen lassen. Auch hatte Fingerhut ein Auge darauf, dass die Statisten nicht zu Schaden kommen, etwa von einer Trage fallen.