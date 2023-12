Ärger um Container-Standort Bruchglas, Müll und Pornofilme

Die Diskussionen um den Standort der Glascontainer und eines Altkleidercontainers der RSAG sowie des AWO Kreisverbandes Bonn/Rhein-Sieg an der Austraße in Niederbachem bekommen neue Nahrung. Auf der Sitzung des Ortsausschusses am Montagabend im Henseler Hof plädierte Anliegerin Jutta Groß (UWG) aus aktuellem Anlass nochmals vehement für einen anderen Standort. Und zwar deshalb, weil an genau diesem Standort nun Ende Oktober, „ohne Vorankündigung“, so Groß in einem Schreiben an den Ortsausschussvorsitzenden Leo Kreuz (CDU), auch noch ein zweiter Altkleidercontainer, und zwar der eines gewerblichen Nutzers aufgestellt wurde. Ihren Informationen nach, sei die Gemeinde dazu im Zuge eines Rechtsstreites „gezwungen“ worden.