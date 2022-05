Brunnenfest in Bad Breisig : Krönung von Corinna I. vor 500 Menschen

Bei der Eröffnung des Bad Breisiger Brunnenfests (von links): Manfred Pommer, Petra Schäfer, Marcel Caspers, Elena Waditzer, Corinna Bast, Andreas Windscheif und Friedhelm Münch. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Nach zwei Jahren Corona-Pause hat in Bad Breisig das Brunnenfest begonnen. Im Kurpark verfolgten 500 Menschen die Krönung von Brunnenkönigin Corinna I..



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard Ginzler

Bei Sonnenschein hat Corinna Bast als neue Brunnenkönigin das Bad Breisiger Brunnenfest an Christi Himmelfahrt eröffnet. Mit Vorgängerin Elena Waditzer wurde die 23-Jährige in einer Kutsche stilvoll in den Kurpark gefahren, wo sie rund 500 Menschen erwarteten.

Zwei Jahre setzte das Fest pandemiebedingt aus, weshalb mit Elena I. erstmals eine Brunnenkönigin vier statt zwei Jahre die Krone trug. Nun aber feiert die Stadt wieder vier bunte Tage lang von Christi Himmelfahrt bis am darauffolgenden Sonntag.

Auf der Festbühne begrüßte eine locker-flockig moderierende Biggi Geef nicht nur Vertreter von Politik, Stadt, Vereinen und Werbegemeinschaft, sondern auch alle früheren Brunnenköniginnen, darunter Anne Blumenthal, Sonja Salscheider und Claudia, Majestäten vor zehn, 20 und 30 Jahren. Geef hieß Spielmannzug-Leiter Michael Mattern, willkommen, die Karnevalsgesellschaft mit dem Vorsitzenden Markus Feix, die amtierende wie die designierte Brunnenkönigin, Jürgen Schäfer, der am Sonntag wieder das Oldtimertreffen im Kurpark organisiert, Christian Bahr, zuständig für die Bühne und die Brohler Böllerbuben. Die ließen es gebührend knallen, als sich der Krönungsakt vollzog.

Warum gefeiert wird, das erklärte zuvor Bürgermeister Marcel Caspers mit den vielen Quellen, wovon der Geyr-Sprudel die Römerthermen speist. Grüße der Landrätin Cornelia Weigand überbrachte Friedhelm Münch. „Dieses Brunnenfest entwickelt sich“, sagte der Kreisbeigeordnete. Nicht immer sei es so gut besucht gewesen. An die zukünftige Regentin appellierte er: „Repräsentieren Sie gut auch den Kreis.“

Moderation Geef lobte Vorgängerin Elena I:, „Du hast Deine Heimatstadt immer mit Stolz und Würde vertreten.“ Bürgermeister Caspers ergänzte: „Mit so viel Charme“. Bei ihrem Abschied blickte Elena I. auf „schöne und ereignisreiche Jahre“.

Behutsam setzte dann Andreas Windscheif, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, Corinna Bast im wunderschönen roten Kleid die Krone auf. „In den vergangenen zwei Jahren hat mich stets die Vorfreude begleitet“, sagte die aus Brohl stammende neue Brunnenkönigigen.

Oldtimer fahren am Sonntagmorgen ein

Schwierig sei die Geheimhaltung gewesen – und die Kleidergröße zu halten. Das Reiten auf dem Margaretenhof in Bad Breisig, so Corinna I., ist ihre Leidenschaft. Der neuen Regentin gratulierte die Landtagsabgeordnete Petra Schneider (CDU), die vor 32 Jahren selbst Brunnenkönigin war.

Am Krönungstag empfingen bereits die 30 Markstände mit Textilien, Deko, Wolle, Schmuck, Leder, Kork, und Bürsten sowie Kulinarik die Besucher. Kinder hatten Spaß auf dem Karussell und den „Mobilen Ponykutschen“, die an allen Tagen für Abwechslung sorgen. Besonderheit am Freitag und Samstag: die Illumination des Kurparks mit attraktiven Leuchtkörpern. Freitags spielte dazu die Gruppe „Spontan“, am Samstag soll die bekannte Tanz- und Partyband „Skybagg“ auftreten.