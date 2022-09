Reduzierung von Bahnlärm : Bürger fordern Drosselung bei Ortsdurchfahrten auf 70 Stundenkilometer

Die Anwohner von Bad Breisig, Oberwinter und Remagen wollen ereichen, dass Personen- und Güterzüge langsamer auf der Schiene fahren, um die Lärmlast zu reduzieren. Foto: ahr-foto

Remagen Bahnlärm ist für die in Bad Breisig, Sinzig oder auch in Remagen lebenden Menschen seit Jahrzehnten ein Dauerthema. Doch die Hoffnung auf eine baldige Lösung musste der Remagener Stadtchef seinen Anwohnern erst einmal nehmen.



Von Victor Francke

Bahnlärm ist für die in Bad Breisig, Sinzig oder auch in Remagen lebenden Menschen seit Jahrzehnten ein Dauerthema. Mit wachsendem Güterverkehr – nicht zuletzt zur Entlastung des Lkw-Verkehrs auf den Autobahnen und Bundesstraßen und des rasant gestiegenen Bedarfs der Menschen nach im Internet bestellten Gütern – hat der Schienenverkehr zum Leidwesen der Anrainer massiv zugenommen. Längst haben sich Städte und Gemeinden im Mittelrheintal organisiert und wollen gemeinsam gegen den Bahnlärm vorgehen. Grund: Die Bahn betreibe zwischen der Landesgrenze und Mülheim-Kärlich nur unzureichend Lärmvorsorge und Lärmsanierungen auf ihren Schienenwegen. Vielfach hätten sich Prioritäten verändert und zum Nachteil der Anlieger auf der Zeitachse auf spätere Jahre verlagert.

Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl informierte nun seine Mitbürger über die Situation in einer Bürgerversammlung in Oberwinter. Erst ab 2035 könne mit konkreten Verbesserungsplanungen gerechnet werden, so der Stadtchef. Da zwischen Planung und Umsetzung in aller Regel viele Jahre liegen, entstand in Oberwinter eine klare Vorstellung, wann mit mehr Ruhe an der Schiene gerechnet werden kann.

Eine Option: Einbau einer Schienenschmierung

Seit 2018 ist die Stadt Remagen Mitglied der 2013 in Weißenthurm gegründeten Bürgerinitiative „WIR gegen Bahnlärm“. In Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins konnte Ingendahl in der Vergangenheit Verantwortliche der Deutschen Bahn AG für Gespräche und eine Besichtigung der Örtlichkeit in Oberwinter gewinnen. Dabei gelang es, für den Bereich nördlich des Bahnhofs Oberwinter die Option zu erhalten, dass durch den Einbau einer Schienenschmierung die bei den Kurvenfahrten auftretenden Geräusche gemindert werden könnten. „Der Einbau einer solchen Anlage könnte in etwa zwei bis drei Jahren erfolgen“, berichtete Ingendahl. Aber: Die Umsetzung dieser Maßnahme würde jedoch gleichzeitig bedeuten, dass für den Abschnitt Oberwinter auf Dauer durch die Deutsche Bahn keine weiteren freiwilligen Maßnahmen der Lärmsanierung durchgeführt werden würden.

Die Vertreter der Bahn machten zudem deutlich, dass Remagen bereits 1999/2000 von freiwilligen Lärmschutzmaßnahmen profitiert habe. Sollte die Option der Schienenschmierung nicht wahrgenommen werden, würde die Prüfung, ob weitere freiwillige Schallschutzmaßnahmen – beispielsweise in Form von Lärmschutzwänden – frühestens ab dem Jahr 2035 beginnen. Dies auch nur dann, wenn der Bund den zuständigen Stellen ausreichende Haushaltsmittel für die Planung und den Bau der Anlagen zur Verfügung stellt.

Eine Drosselung der auf den Schienen gefahrenen Geschwindigkeiten wird bereits seit vielen Jahren vergeblich gefordert. „Die Bahn sperrt sich dagegen wie der Teufel gegen das Weihwasser“, so der Vorsitzende der Initiative „Wie gegen Bahnlärm“, Rolf Papen, der auf Ingendahls Einladung zu Gast in Oberwinter war. Er warnte vor allem auch vor den Gefahren, die von den Güterzügen aufgehen könnten: „Wir wissen nicht, was sich in den Kesselwagen der Gefahrguttransporte befindet. Vielleicht kann man froh sein, es nicht genau zu wissen.“ Für Papen jedoch sei klar: „Wir leben in einer permanenten Gefahr.“

Nicht von der Bahn erpressen lassen

Dass sich die Bahn beim Lärmschutz so flexibel zeigt, wie die von ihr verlegten Schienen, will man in Remagen nicht so einfach hinnehmen, wie man sich auch nicht die Pistole auf die Brust setzen lassen will. Selbstverständlich wolle man die Schienenschmierung, so die Bürger. Und selbstverständlich dürfe dies nicht dazu führen, dass spätere weitergehende Lärmreduzierungsmaßnahmen damit ausgeschlossen seien. Eine Bürgerin: „Wir lassen uns doch nicht erpressen.“

Für Papen ist klar: „Rasches Handeln tut Not.“ Er fordert eine Gleichbehandlung des Unteren Mittelrheintals mit dem oberen Mittelrheintal beim Bahnlärmschutz. Angeblich zeigt sich das bundeseigene Verkehrsunternehmen dort weitaus entgegenkommender und anliegerfreundlicher. Ferner will er beim Lärm „Wagenscharfe Messungen“ erreichen wie auch „Sanktionen des Eisenbahnbundesamtes zur Reduzierung von Bahnemissionen und zur Verbesserung der Bahnsicherheit“. Ganz oben auf dem Forderungskatalog steht indes eine Geschwindigkeitsverminderung der Züge bei Ortsdurchfahrten. Maximal 70 Stundenkilometer dürften die Züge dann noch fahren, Güterzüge mit Gefahrgut nur noch 50 Stundenkilometer. Es gelte, weiter Druck auszuüben. Die Bahn richte sich grundsätzlich nach dem Willen der Politik. Papen: „Wir müssen nach Berlin.“