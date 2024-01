13 Einfamilienhäuser geplant Bürger kritisieren Pläne für das Neubaugebiet „Margeritenweg“ in Pech

Über das Neubaugebiet „Margeritenweg“ in Pech, das vielen Wachtbergern noch unter seinem alten Namen „Auf den acht Morgen“ bekannt sein dürfte, wird viel diskutiert. So auch in der jüngsten Sitzung des Pecher Ortsausschusses, bei der der Bebauungsplan Nr. 09-19 auf der Tagesordnung stand. Dort erfuhren die Anwesenden, was aktuell für das 8.500 Quadratmeter große Areal am Ortsrand geplant ist. Denn es handelte sich um eine sogenannte frühzeitige Beteiligung, „bei der erstmals die Bevölkerung eingebunden wird“, erklärte Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian auf Anfrage, der selber nicht bei der Sitzung dabei war.